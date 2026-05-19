Железное правило

В первом квартале российские металлурги нарастили поставки чугуна в Турцию на 87% год к году, заняв почти 90% этого рынка. Экспансии способствуют замещение объемов с Украины, скидки и удобная логистика. В то же время у турецких металлургических заводов могла вырасти потребность в сырье благодаря замещению иранских объемов и китайских поставок на Ближнем Востоке.

По итогам января—марта Россия увеличила экспорт чугуна на турецкий рынок на 87,2%, до 552,97 тыс. тонн, говорится в обзоре SteelOrbis со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TUIK). Доля России в поставках за год увеличилась с 66% до 89,8%.

Как отмечает SteelOrbis, если в первом квартале 2025 года крупными поставщиками чугуна в Турцию были Россия, Казахстан, Индонезия и Германия, то через год в список вошли РФ, Индия и Казахстан.

Индия в первом квартале этого года заняла второе место, отгрузив 50,95 тыс. тонн. Казахстан сократил поставки на 82,7% год к году, до 11,7 тыс. тонн.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов связывает резкий рост поставок российского чугуна в Турцию с замещением украинских объемов, ценовым дисконтом и удобной логистикой через Черное море, что позволило турецким заводам получать крупные и относительно дешевые партии сырья. По его мнению, в ближайшие один-два года Россия сохранит на турецком рынке долю в размере 70–90%, хотя Турция уже пробует альтернативы (Индия, Бразилия, а со временем — частично Украина), и баланс будет зависеть от цены и конкуренции.

Рост российских поставок чугуна в Турцию стал возможен также из-за сжатия внутреннего спроса на сталь и прекращения действия квот ЕС на поставки чугуна из России в 2025 году — основного экспортного направления для отечественных поставщиков, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин.

В результате, по его словам, у российских металлургов возник профицит продукции от агрегатов непрерывного действия — доменных печей. Поставки чугуна выросли, несмотря на слабеющую турецкую лиру и крепкий рубль, добавляет аналитик. Стоимость импортированного чугуна в Турцию в первом квартале выросла на 30,6%, до $214,39 млн, согласно SteelOrbis.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что спрос на российский чугун мог возникнуть у турецких покупателей за счет ремонтов доменных мощностей и роста цен на металлолом в Турции. «Возможно, турецкие металлургические заводы, закупая российский чугун, пытаются таким образом снизить закупочные цены на лом. Тем более что рынок чугуна достаточно консолидирован и на рынке, по мнению трейдеров, не ощущается профицита»,— рассуждает аналитик.

По мнению Александра Семина, высокий спрос на чугун в Турции, скорее всего, имеет временный характер. Как поясняет эксперт, европейские импортеры стремятся нарастить запасы стального проката перед ужесточением режима импортных квот в ЕС с 1 июля. По предварительным данным, размер этих квот будет снижен почти вдвое, а объемы вне квот будут облагаться 50-процентными пошлинами. Как отмечает господин Семин, такой режим импорта скажется в первую очередь на крупнейшем экспортере в ЕС — Турции.

Кроме того, продолжает Александр Семин, сегодня турецкие металлурги заняли нишу ушедших иранских объемов и частично заместили китайский прокат на рынках Ближнего Востока. Но, отмечает он, изменение ситуации в зоне Персидского залива будет способствовать выравниванию рыночных условий в регионе, в том числе наращиванию поставок из Китая, и снижению спроса на турецкую сталь.

По данным «Металлоснабжения и сбыта», средняя экспортная цена российского чугуна в апреле выросла по сравнению с мартом на $14 за тонну, до $361 за тонну (FOB).

«Для турецких покупателей цена была в диапазоне $385–390 за тонну на условиях CFR Турция (включает стоимость фрахта.— “Ъ”)»,— сказано в материалах «Транслома». По оценкам Дмитрия Орехова, во второй половине текущего года цены на чугун будут колебаться в пределах 5–10% от текущих уровней в зависимости от спроса на сталь и стоимости железной руды. Более заметная динамика возможна только при серьезных сбоях в поставках или резком росте цен на сталь и руду, что сейчас выглядит скорее как риск-сценарий, добавляет он.

Полина Трифонова