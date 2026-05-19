Небензя предупредил об ответе РФ в случае запуска дронов ВСУ из Прибалтики

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что, по данным российских спецслужб, украинские власти рассматривают возможность запуска беспилотников с территории стран Балтии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран»,— заявил господин Небензя.

Российский дипломат предупредил, что Москва ответит в случае подобных атак. Он отметил, что современные средства разведки позволяют устанавливать координаты запуска беспилотников, а данные могут быть получены в том числе при изучении обломков аппаратов. «Ответный удар в таких условиях будет неизбежен»,— подчеркнул постпред РФ при ООН.

Сегодня Служба внешней разведки России сообщала, что, по ее данным, украинские военные готовят новые удары по российским регионам. Страны Балтии, утверждают в СВР, готовы предоставить не только воздушные коридоры, но и площадки для запуска дронов.