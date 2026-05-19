MWS: в России доля проникновения облачных технологий в бизнес не превышает 20%

Уровень проникновения облачных сервисов в российский корпоративный сектор составляет 15–20%. В США этот показатель превышает 80%, а в среднем по миру достигает 25%. Такую статистику привел исполнительный директор MWS (входит в группу МТС) Евгений Колбин на сессии «Ъ» на конференции ЦИПР.

Несмотря на отставание, облачный сегмент в России демонстрирует высокие темпы роста. По итогам года, по словам господина Колбина, ожидается прирост около 20% после 34–35% в предыдущие годы. При этом, как отметил гендиректор «Рег.облака» Андрей Кузьмичев, российский рынок остается фрагментированным: насчитывается около 40 федеральных облачных провайдеров и более 650 хостинг-компаний.

Основным конкурентом облачных провайдеров, добавил господин Колбин, остаются частные On-Prem-инфраструктуры (собственные серверы). Сдерживающими факторами для всего облачного рынка спикеры сессии назвали требования к информационной безопасности, сложности с геораспределением мощностей и высокую концентрацию — 80% дата-центров находятся в Московском регионе.