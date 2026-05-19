В Подмосковье поднимают штрафы за неисполнение решений комиссии по антитеррору

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект поправок к местному Кодексу об административных правонарушениях, предложив увеличить штрафы за неисполнение решений областной антитеррористической комиссии. Сейчас по ст. 2.10 этого кодекса гражданам-нарушителям грозит штраф в 3–5 тыс. руб., юридическим лицам — 30–50 тыс. руб. Господин Воробьев, соответственно, предлагает убрать вилку наказаний для «гражданских» санкций, оставив лишь штраф в 5 тыс. руб. Юрлиц за неисполнение решений комиссии он предлагает штрафовать на 100–150 тыс. руб. Законопроект опубликован на сайте правительства Московской области без сопроводительных документов (в частности, пояснительной записки). В базе Мособлдумы этих документов также пока нет.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Антитеррористическая комиссия Московской области (ее возглавляет Андрей Воробьев) принимает рекомендации для госорганов и правовые акты по обеспечению безопасности, защиты инфраструктуры и мест массового пребывания людей. В комиссии подчеркивают, что ее решения обязательны для исполнения областными чиновниками, органами местного самоуправления, организациями и гражданами — согласно федеральному закону «О противодействии терроризму».

В мае 2026 года в Москве был опубликован протокол столичной антитеррористической комиссии о запрете публикаций фотографий и видеороликов, на которых показаны последствия атак дронами в городе. Об аналогичных решениях комиссии в Подмосковье не сообщалось. Однако ранее столичные и подмосковные власти неоднократно синхронизировали свои нормативные акты и законодательные инициативы.

Александр Воронов