ОМК начала продавать листовой прокат через Петербургскую биржу

Объединенная металлургическая компания расширила биржевые продажи и впервые реализовала через Петербургскую биржу листовой прокат. Об этом “Ъ” рассказала директор по продажам металлотрейдерам компании Анастасия Шульдова.

«Буквально на днях прошла первая сделка на листовой прокат толщиной 16 и 20 мм. Производим его в Нижегородской области на нашем толстолистовом стане-5000. Продали первые 65 тонн, впервые реализовали продукцию через биржу с завода. Покупатель — металлотрейдер со своим производством (металлообработкой)» — сказала госпожа Шульдова.

По ее словам, для биржевой торговли подходят прежде всего массовые и стандартизированные виды продукции. К таким товарам в ОМК относят листовой прокат, а также трубы для строительной отрасли, ЖКХ и промышленности. Ранее ОМК уже начала продавать на бирже профильные трубы. Первой позицией стала труба 80х3 мм, востребованная в строительном секторе.

