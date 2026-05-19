Россияне неохотно проходят репродуктивную диспансеризацию

В России первую группу здоровья по итогам диспансеризации репродуктивного здоровья получили более 58% женщин и 87% мужчин, сообщила, выступая на круглом столе в Совете федерации, директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина. Во вторую группу (с факторами риска гинекологических или урологических заболеваний) вошли 25,2% женщин и 10,5% мужчин. В третью группу (пациенты с выявленными заболеваниями репродуктивной системы или снижением фертильности) включены 16,6% женщин и 2,1% мужчин, следует из представленных данных Минздрава.

Государство оценивает репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В январе 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний.

Выступая в Совете федерации, Екатерина Каракулина обратила внимание, что план ведомства по репродуктивной диспансеризации пока выполнен только на 20%. В январе—марте 2026 года на соответствующие обследования пришли 4,07 млн россиян — только каждый пятый из 20,3 млн, которые могли бы воспользоваться такой возможностью. По оценке госпожи Каракулиной, среди граждан фиксируется «рост вовлеченности», при этом есть «некое непонимание». Женщины, по данным Минздрава, проходят репродуктивные медосмотры чаще мужчин. На их долю приходится 55,2% обследованных пациентов, из них 26,4% — в возрасте 18–29 лет. Среди мужчин доля обследованных пациентов молодого возраста выше — 34,2%. В 2025 году замминистра здравоохранения Евгения Котова также отмечала, что россияне «не совсем охотно» идут на репродуктивную диспансеризацию. Госпожа Котова связала это с недостаточной осведомленностью населения.

Наталья Костарнова