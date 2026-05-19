MWS: рост облачного рынка России замедлится до 20%

Рост российского рынка облачных услуг, который последние 5–6 лет держался на уровне 32–35% год к году, в 2026 году замедлится примерно до 20%, заявил исполнительный директор MWS (входит в группу МТС) Евгений Колбин.

«Честно говоря, мало кто из индустрии даже близко подходит к этим цифрам. В основном все либо стагнируют, либо падают», — сказал господин Колбин, выступая на сессии ИД «Коммерсантъ» на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

При этом динамика по отдельным субъектам РФ существенно опережает средние показатели. По данным MWS, Ульяновская область продемонстрировала десятикратный рост выручки от облачных услуг в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Снижение темпов роста до 20% участники сессии связывают с эффектом высокой базы и с макроэкономической ситуацией. Однако, отмечают они, облачный рынок продолжает расти быстрее, чем все остальные сегменты российской IT-отрасли.

По данным аналитических компаний Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech, в 2025 году объем облачного рынка оценивался в 312 млрд руб., к 2030 году он может увеличиться до 835 млрд руб.