На аукционе Christie’s за один вечер продали предметы искусства на $1,1 млрд

Аукционный дом Christie’s подвел итоги двух аукционов, прошедших 18 мая в Нью-Йорке. Совокупный объем продаж за один вечер составил около $1,1 млрд. Некоторые лоты установили новые аукционные рекорды для своих авторов, а выставка-превью в Рокфеллер-центре за десять дней собрала почти 20 тыс. посетителей.

Продажа картины Джексона Поллока «Номер 7А, 1948» (Number 7A, 1948) Фото: Christie`s Картина Марка Ротко «№15 (Два зеленых и красная полоса)» Фото: Christie`s Картина Ремедиос Варо «Космическая энергия (вдохновение)» Фото: Christie`s Картина Роя Лихтенштейна «Тревожная девушка» Фото: Christie`s Картина Пьера Огюста Ренуара «Женщина с сиренью» (портрет Нини Лопес) Фото: Christie`s Картина Элис Нил «Мать и дитя» Фото: Christie`s Картина Клода Моне «Помье» Фото: Christie`s

Сумма продаж коллекции из собрания покойного медиамагната Си Ньюхауса составила $630,8 млн. Лидером этого аукциона стала картина Джексона Поллока «Номер 7А, 1948» (Number 7A, 1948), проданная за $181,2 млн — в три раза выше предыдущего аукционного рекорда для художника.

Аукцион «20th Century Evening Sale» принес в общей сложности $490,3 млн. Самым дорогим лотом стала картина Марка Ротко «№15 (Два зеленых и красная полоса)» 1964 года из коллекции американской общественной деятельницы и филантропа Агнес Гунд. Полотно было продано за $98,4 млн. На протяжении более десяти лет аукционным рекордом для работ Ротко оставалась картина «Оранжевый, красный, желтый», которая ушла за $86,9 на аукционе Christie’s в 2012 году. В целом коллекция Агнес Гунд принесла на вчерашнем аукционе $150,8 млн.

Среди других лотов: картина Пьера Огюста Ренуара «Женщина с сиренью» (портрет Нини Лопес), проданный $28,2 млн, а также «Тревожная девушка» Роя Лихтенштейна, которая ушла с молотка за $46,1 млн.

Елизавета Труфанова