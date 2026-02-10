Фамильная ценность

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве отказал курскому индивидуальному предпринимателю (ИП) Александру Чижову в аннулировании одного из товарных знаков воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ; основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов; владеет крупнейшим в городе торговым центром). Причиной стало преждевременное обращение с иском: установленный законом трехлетний срок с момента регистрации бренда еще не истек. Представитель предпринимателя рассматривает возможность обжалования решения, в ГЧ воздерживаются от комментариев. Эксперты указывают на формальный характер отказа и обращают внимание на параллельный спор сторон по другому товарному знаку.

Суд оставил в силе охрану одного из товарных знаков «Галереи Чижова»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В иске, в удовлетворении которого накануне отказал СИП, Александр Чижов требовал «вследствие неиспользования досрочно прекратить правовую охрану» товарного знака «Чижова галерея ассоциация», принадлежащего АО «Галерея Чижова». В иске заявлялось, что ИП использует сходные обозначения в отношении ряда услуг, в том числе рекламной деятельности, а воронежская компания, по его мнению, не применяла спорный знак по всем заявленным ею отраслям бизнеса в течение трех лет.

ГЧ в ответ указывала в суде, что интересы ИП Чижова «не охватывают весь заявленный им объем услуг» и что АО использует товарный знак в собственной коммерческой деятельности. Также ГЧ отмечала, что истец направил предложение до того, как истекли три года с момента регистрации товарного знака, необходимые по закону. В суде подтвердили доводы компании.

Там указали, что установленный законом срок для досрочного прекращения прав на бренд истекал в сентябре 2025-го, в то время как ИП Чижов направил предложение ГЧ в 2024-м. На основании этого суд решил отказать в иске, отметив, что отказ «не препятствует обращению истца после соблюдения установленного законом досудебного порядка урегулирования спора».

Патентный поверенный ИП Чижова юрист Алексей Башук пояснил «Ъ-Черноземье», что курский предприниматель хотел зарегистрировать в Роспатенте торговый знак для своего SMM-агентства «Студия Чижова», но столкнулся с тем, что похожим знаком уже владеет ГЧ: «Торговый центр из Воронежа по сути никак не конкурирует с SMM-агентством. Однако их юристы зарегистрировали их торговый знак на абсолютно все услуги, связанные в том числе с интернет-рекламой».

«Обычно в таких случаях у правообладателя просят согласие на регистрацию, и если компании не конкурируют, то согласие подписывают. ГЧ же отказалась дать согласие без каких-либо объяснений. Остается только один выход — аннулировать товарный знак через суд в отношении тех услуг, для которых он не используется»,— сказал господин Башук. Александр Чижов «рассматривает возможность» оспаривания решения СИП.

В ГЧ отметили «Ъ-Черноземье», что «судом были оценены представленные сторонами аргументы и доказательства», и воздержались от иных комментариев.

Согласно данным Роспатента, товарный знак «Чижова галерея ассоциация» и фирменный логотип компании были зарегистрированы в сентябре 2022 года. Исключительные права на бренд закреплены за АО «Галерея Чижова» до января 2032 года.

В декабре 2024-го ИП Чижов также подал иск о досрочном прекращении правовой охраны другого товарного знака — «Чижова Чижов Чижов Галерея Чижова». В июле 2025 года СИП выделил требования в отдельное производство. Рассмотрение дела продолжается, следующее заседание назначено на 17 февраля. Третьим лицом привлечен Сбербанк.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Александр Чижов ведет деятельность в сфере рекламных агентств в Курске с 2017 года. Ранее он был связан с рядом компаний в сферах туризма, торговли и недвижимости, которые впоследствии были ликвидированы. Связей с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым предприниматель не имеет.

Юрист адвокатского бюро Forward Legal Алена Пантелей отмечает, что отказ суда носит «формальный характер». По ее словам, предприниматель обратился с иском до истечения установленного срока, а потому «перспективы обжалования решения ограничены». При этом ключевое значение для сторон сохраняет рассмотрение параллельного дела по другому товарному знаку, отметила госпожа Пантелей.

Старший юрист сервиса «Верни мое» Олеся Лыкова также указывает, что судебная практика в подобных спорах сформирована и не предполагает удовлетворения исков, поданных до истечения трехлетнего срока неиспользования. По ее оценке, подобные дела составляют около половины всех споров, связанных с прекращением правовой охраны товарных знаков, поэтому обжалование не выглядит перспективным.

Егор Якимов