Фамильная ценность

Курский предприниматель не смог отсудить бренд воронежской «Галереи Чижова»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве отказал курскому индивидуальному предпринимателю (ИП) Александру Чижову в аннулировании одного из товарных знаков воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ; основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов; владеет крупнейшим в городе торговым центром). Причиной стало преждевременное обращение с иском: установленный законом трехлетний срок с момента регистрации бренда еще не истек. Представитель предпринимателя рассматривает возможность обжалования решения, в ГЧ воздерживаются от комментариев. Эксперты указывают на формальный характер отказа и обращают внимание на параллельный спор сторон по другому товарному знаку.

Суд оставил в силе охрану одного из товарных знаков «Галереи Чижова»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В иске, в удовлетворении которого накануне отказал СИП, Александр Чижов требовал «вследствие неиспользования досрочно прекратить правовую охрану» товарного знака «Чижова галерея ассоциация», принадлежащего АО «Галерея Чижова». В иске заявлялось, что ИП использует сходные обозначения в отношении ряда услуг, в том числе рекламной деятельности, а воронежская компания, по его мнению, не применяла спорный знак по всем заявленным ею отраслям бизнеса в течение трех лет.

Как начинался спор ГЧ и курского предпринимателя

ГЧ в ответ указывала в суде, что интересы ИП Чижова «не охватывают весь заявленный им объем услуг» и что АО использует товарный знак в собственной коммерческой деятельности. Также ГЧ отмечала, что истец направил предложение до того, как истекли три года с момента регистрации товарного знака, необходимые по закону. В суде подтвердили доводы компании.

Там указали, что установленный законом срок для досрочного прекращения прав на бренд истекал в сентябре 2025-го, в то время как ИП Чижов направил предложение ГЧ в 2024-м. На основании этого суд решил отказать в иске, отметив, что отказ «не препятствует обращению истца после соблюдения установленного законом досудебного порядка урегулирования спора».

Патентный поверенный ИП Чижова юрист Алексей Башук пояснил «Ъ-Черноземье», что курский предприниматель хотел зарегистрировать в Роспатенте торговый знак для своего SMM-агентства «Студия Чижова», но столкнулся с тем, что похожим знаком уже владеет ГЧ: «Торговый центр из Воронежа по сути никак не конкурирует с SMM-агентством. Однако их юристы зарегистрировали их торговый знак на абсолютно все услуги, связанные в том числе с интернет-рекламой».

«Обычно в таких случаях у правообладателя просят согласие на регистрацию, и если компании не конкурируют, то согласие подписывают. ГЧ же отказалась дать согласие без каких-либо объяснений. Остается только один выход — аннулировать товарный знак через суд в отношении тех услуг, для которых он не используется»,— сказал господин Башук. Александр Чижов «рассматривает возможность» оспаривания решения СИП.

В ГЧ отметили «Ъ-Черноземье», что «судом были оценены представленные сторонами аргументы и доказательства», и воздержались от иных комментариев.

  • Согласно данным Роспатента, товарный знак «Чижова галерея ассоциация» и фирменный логотип компании были зарегистрированы в сентябре 2022 года. Исключительные права на бренд закреплены за АО «Галерея Чижова» до января 2032 года.

В декабре 2024-го ИП Чижов также подал иск о досрочном прекращении правовой охраны другого товарного знака — «Чижова Чижов Чижов Галерея Чижова». В июле 2025 года СИП выделил требования в отдельное производство. Рассмотрение дела продолжается, следующее заседание назначено на 17 февраля. Третьим лицом привлечен Сбербанк.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Александр Чижов ведет деятельность в сфере рекламных агентств в Курске с 2017 года. Ранее он был связан с рядом компаний в сферах туризма, торговли и недвижимости, которые впоследствии были ликвидированы. Связей с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым предприниматель не имеет.

Юрист адвокатского бюро Forward Legal Алена Пантелей отмечает, что отказ суда носит «формальный характер». По ее словам, предприниматель обратился с иском до истечения установленного срока, а потому «перспективы обжалования решения ограничены». При этом ключевое значение для сторон сохраняет рассмотрение параллельного дела по другому товарному знаку, отметила госпожа Пантелей.

О чем спорили в судах бывшие совладельцы ТРЦ «Галерея Чижова»

Старший юрист сервиса «Верни мое» Олеся Лыкова также указывает, что судебная практика в подобных спорах сформирована и не предполагает удовлетворения исков, поданных до истечения трехлетнего срока неиспользования. По ее оценке, подобные дела составляют около половины всех споров, связанных с прекращением правовой охраны товарных знаков, поэтому обжалование не выглядит перспективным.

Егор Якимов