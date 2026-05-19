Рябков не увидел предпосылок для возобновления стратегического диалога РФ и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для возобновления полноценного российско-американского диалога по стратегической стабильности. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможности новых консультаций между Москвой и Вашингтоном.

«Предпосылки для возобновления комплексного и продуктивного российско-американского стратдиалога в настоящий момент не просматриваются»,— сказал господин Рябков.

Ранее дипломат также обращал внимание на усиление в ряде европейских стран риторики о возможном конфликте высокой интенсивности с Россией. По его оценке, подобные заявления способствуют дальнейшему росту напряженности и могут привести к прямому столкновению с тяжелыми последствиями.

При этом в российском МИДе подчеркивали, что контакты между Россией и США продолжаются. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин ранее отмечал, что стороны поддерживают взаимодействие, в том числе по вопросам, связанным с Украиной.