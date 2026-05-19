На Дону усилят контроль за весом большегрузов

Министерство транспорта Ростовской области усилят контроль за весогабаритными параметрами транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, это необходимо для защиты дорог от разрушений, которые приносит перегруз фур, проезжающих через регион. Урон наносится не только верхнему слою покрытия, но и основанию дороги, что, в свою очередь, может повлечь к значительным расходам по капитальному ремонту. Сейчас в области используются комплексы весогабаритного контроля. «Ведется сотрудничество с подрядными организациями и производителями оборудования – специалисты ищут способы надежнее считывать государственные регистрационные номера. Это позволит привлекать к ответственности автомобили с закрытыми или нечитаемыми номерами»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева