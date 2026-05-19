«Хива-строй» возведет турцентр воронежского ландшафтного парка за 215 млн

ООО «Хива-строй» получило контракт на второй этап строительства первой очереди информационно-туристического комплекса на территории Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьевском районе Воронежской области. Это следует из материалов госзакупки.

Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене — 215,5 млн руб., не снижая стоимость.

Заказчиком выступает министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области. Работы необходимо выполнить в семь этапов до 1 октября 2027 года. Финансирование — средства областного бюджета, аванс не предусмотрен.

Подрядчику предстоит до 1 сентября 2026 года подготовить рабочую документацию, после чего возвести здание информационно-туристического комплекса, смонтировать внутренние инженерные сети, выполнить внутреннюю и наружную отделку, создать объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также провести благоустройство территории и пусконаладочные работы.

Ранее, летом 2022 года, контракт на первый этап работ в Ломовском парке получила местная «Империя безопасности». Подрядчика тогда удалось определить только с седьмой попытки, стоимость соглашения составила 28,2 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Хива-строй» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в феврале 2010 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным владельцем компании является Кудрат Исмаилов. По итогам 2025 года выручка компании сократилась на 18% — с 110,6 млн до 90,6 млн руб. Чистая прибыль снизилась незначительно — с 6,8 млн до 6,6 млн руб.

Ранее «Хива-строй» уже получала крупные бюджетные подряды в регионе. В 2023 году компания выиграла торги на строительство культурно-досугового центра в поселке Давыдовка Лискинского района за 163,9 млн руб., а в 2022 году стала единственным участником аукциона на благоустройство мемориального комплекса в Острогожске стоимостью 46 млн руб.

Анна Швечикова