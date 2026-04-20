Власти направили 216 млн рублей на строительство инфоцентра в воронежских Ломах

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области ищет подрядчика для второго этапа работ в рамках строительства первой очереди информационно-туристического комплекса на территории Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьевском районе. Начальная цена контракта составляет немногим более 215,5 млн руб. Выполнить работы требуется в семь этапов в срок до 1 октября 2027 года. Информация появилась на портале госзакупок 20 апреля.

Разработать рабочую документацию по объекту требуется в срок до 1 сентября 2026 года. Затем подрядчику предстоит возвести здание информационно-туристического комплекса, смонтировать внутренние инженерные сети, провести внутренние и наружные отделочные работы, подготовить наружные объекты энергетического и транспортного хозяйства, а также благоустроить территорию и выполнить пусконаладку.

Работы оплатят из средств областного бюджета. Аванс не предусмотрен. Заявки на участие в торгах принимают до 6 мая. Победителя определят 12 мая.

«Ъ-Черноземье» писал, что контракт по первому этапу работ в Ломовском парке летом 2022 года достался местному ООО «Империя безопасности». Найти подрядчика удалось только с седьмого раза. Стоимость соглашения составила 28,2 млн руб.

Неделю назад также стало известно, что контракт на благоустройство природного парка в Губкине по проекту «Бионика», победившему в конкурсе Минстроя РФ, подписали с белгородским ООО «Белмаг». Стоимость соглашения — 198 млн руб. при начальной цене контракта 262,6 млн.

Денис Данилов