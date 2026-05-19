НКО обнаружила в продуктах ЕС запрещенные пестициды

Независимая европейская некоммерческая организация по защите прав потребителей Foodwatch выпустила доклад, в котором сообщила, что запрещенные в ЕС пестициды массово обнаруживаются в импортируемых в Европу продуктах. По данным НКО, эти запрещенные пестициды продолжают производиться в ЕС и экспортироваться в третьи страны, откуда они затем возвращаются на европейские столы через импорт.

Всего протестировано 64 продукта из Нидерландов, Франции, Австрии и Германии: рис, молотая паприка, различные виды чая, семена тмина, а также приправа карри. В результате в 49 продуктах обнаружены остатки одного или нескольких пестицидов, причем в 45 случаях — не разрешенные в ЕС. Они также обнаружены во всех протестированных образцах специй.

Организация указывается на высокие риски для потребителей и призывает Европейскую комиссию остановить этот «бумеранг токсичных пестицидов».

Екатерина Наумова