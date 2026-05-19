Трамп оценил перспективы соглашения с Кубой

Президент США Дональд Трамп высоко оценил перспективы дипломатического соглашения с правительством Кубы. По его словам, это соглашение поможет Кубе независимо от того, произойдет там «смена режима» или нет.

«Думаю, да», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, верит ли он в возможность достижения дипломатического соглашения с Кубой. «Куба звонит нам. Им нужна помощь. Но Куба — это несостоявшаяся страна. Кубе нужна помощь, и мы ее окажем».

15 мая агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в администрации президента США нынешнее правительство Кубы считают «коррумпированным и некомпетентным», и хотят добиться «смены режима».