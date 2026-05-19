«Дональд Трамп верен себе»
Дмитрий Дризе — о неопределенности вокруг Ирана
Страны Персидского залива не были в курсе планов Дональда Трампа нанести удар по Ирану, об этом пишет The Wall Street Journal. Ранее президент США заявил, что по просьбе ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара откладывает военное решение вопроса. При этом новая операция может начаться в течение двух-трех дней или на следующей неделе, рассказал журналистам глава Белого дома. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что силовому варианту альтернативы нет.
Дональд Трамп верен себе. Нужно, наверное, к этому привыкнуть, хотя пока не получается. 47-й президент США сначала играет на повышение политических ставок, затем резко их снижает. Бывает, что и наоборот. Есть мнение, что он таким образом как-то пытается влиять на фондовые рынки. Впрочем, четких доказательств на этот счет не приводится.
Буквально накануне глава Белого дома заявил, что его терпение фактически лопнуло, говорить с Тегераном больше не о чем и тот знает, что может произойти.
Естественно, в мире решили, что начинается третий раунд военного противостояния. Но не прошло и часа, как позиция Трампа поменялась на 180 градусов. Оказывается, по просьбе «великих союзников» — ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара — США откладывают запланированную на вторник атаку на Иран. Сообщается также, что сейчас идут активные переговоры, и сделка чрезвычайно близка. Хотя только что он фактически говорил обратное. Иранская пропаганда, со своей стороны, решила отпраздновать большую идеологическую победу: Трамп испугался мощи Исламской Республики и позорно бежал.
Позже в СМИ появились откровения источников о том, что на самом деле указанные выше «великие союзники» о своей просьбе узнали из газет так же, как и об ударе по Ирану, который должен был состояться 19 мая. Но это, опять же, лишь версия, хотя так кажется, что она близка к истине. В итоге новая операция в отношении Исламской Республики отложена еще на несколько дней.
То есть речь о любимой Трампом игре «в дедлайн». Он периодически устанавливается главой Белого дома по разным поводам, а потом может быть продлен. Иногда о нем просто забывают.
Но, по идее, в ближайшее время должна появиться ясность: или сделка, или какой-то иной вариант развития событий. При этом не очень верится, что аятоллы или те, кто теперь у власти в Иране, пойдут на компромисс. Вот и Reuters об этом пишет: якобы последнее предложение Ирана мало чем отличается от предыдущих. Правда, не совсем понятно, о котором из них идет речь. Все нынче запутанно.
Пока самый реальный вариант — это состояние ни мира, ни войны, что мы, собственно, и наблюдаем. А дальше все зависит от того, у кого раньше сдадут нервы. Иран в худшем положении, поскольку стране приходится жить в условиях блокады. Однако, как было неоднократно сказано ранее, западные подходы к уровню жизни не работают в подобных государствах. Но вернемся к Трампу.
Интересный вопрос: такие вот «качели» — это что? Осознанная политика или полное непонимание того, куда двигаться дальше?
Четкого ответа нет. Противники американского лидера говорят, что имеет место второй вариант. Союзники уверяют — что первый: Трамп мудр и план на самом деле у него есть. Может быть. Однако по логике вещей оставлять все, как есть, сейчас не очень правильно.