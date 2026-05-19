Летевший в Москву самолет сел в аэропорту Екатеринбурга

Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья у одного из пассажиров. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт по запросу экипажа вызвал скорую. Пассажир был госпитализирован»,— прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута (ХМАО-Югра) из-за конфликтного пассажира на борту.

