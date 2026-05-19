Летевший в Москву самолет сел в аэропорту Екатеринбурга
Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья у одного из пассажиров. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт по запросу экипажа вызвал скорую. Пассажир был госпитализирован»,— прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
В настоящее время самолет вылетел в пункт назначения.
