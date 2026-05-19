Рейс Москва-Иркутск сел в Сургуте из-за конфликтного пассажира на борту

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута (ХМАО-Югра) из-за конфликтного пассажира на борту. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Посадка была совершена благополучно. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле прокуратуры»,— подтвердили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что на борту буйно вел себя один из пассажиров. После посадки его доставили в отделение полиции. В настоящее время самолет продолжил выполнение рейса и вылетел в Иркутск.

Полина Бабинцева

