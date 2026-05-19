Бастрыкин заинтересовался историей наследства воронежского участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования дела о возможном мошенничестве в отношении погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

По данным СК, уголовное дело возбуждено местным следкомом по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Поводом стал сюжет федерального телеканала, в эфире которого родственники погибшего военнослужащего заявили о возможных противоправных действиях со стороны его супруги. По их словам, брак был зарегистрирован незадолго до подписания мужчиной контракта о прохождении военной службы. Кроме того, на женщину была оформлена генеральная доверенность, позволявшая распоряжаться его имуществом.

После гибели участника СВО супруга стала единственным наследником, тогда как несовершеннолетний сын погибшего от предыдущих отношений, как утверждают родственники, ничего не получил.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд отправил под домашний арест 54-летнюю жительницу Воронежской области, которую обвиняют в хищении более 3 млн руб. у двоих участников специальной военной операции.

Анна Швечикова