При атаке беспилотника под Белгородом погиб мирный житель
В селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области в результате детонации дрона погиб мужчина. Об этом сообщил региональный оперштаб. От полученных ранений пострадавший скончался на месте взрыва.
Повреждены фасад и остекление часовни Димитрия Солунского, легковой автомобиль.
За прошедшие сутки ударам ВСУ подверглись 13 муниципалитетов. В результате два человека погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили 25 жилых помещений и 24 транспортных средства.