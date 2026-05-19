При атаке беспилотника под Белгородом погиб мирный житель

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа Белгородской области в результате детонации дрона погиб мужчина. Об этом сообщил региональный оперштаб. От полученных ранений пострадавший скончался на месте взрыва.

Повреждены фасад и остекление часовни Димитрия Солунского, легковой автомобиль.

За прошедшие сутки ударам ВСУ подверглись 13 муниципалитетов. В результате два человека погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили 25 жилых помещений и 24 транспортных средства.

Алина Морозова