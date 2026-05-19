Поджег на четверть века

25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме военный суд в Москве назначил гражданину Украины и России Дмитрию Балогу. По материалам дела, обосновавшись некоторое время назад в Подмосковье, он по заданию украинских спецслужб в 2023–2024 годах поджег несколько объектов в Домодедовском районе. На процессе Балог заявлял, что признательные показания давал под давлением следствия, но суд ему не поверил.

Фото: @dmitriy_mihaylivich

Приговор Дмитрию Балогу во 2-м Западном окружном военном суде был оглашен 19 мая. Ранее в ходе прений военный прокурор попросил признать уроженца Херсонской области Балога виновным в организации диверсионного сообщества, финансировании терроризма, госизмене, совершении диверсий и теракта (ст. 281.3, 205.4, 275, 281, 205 УК РФ) и приговорить к 27 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строго режима.

По материалам дела, перебравшийся в 2014 году в Россию и обосновавшийся сначала в Магадане, а затем в Подмосковье Балог в феврале 2022 года через интернет связался с представителями запрещенных и признанных в РФ террористическими организаций, в частности «Легиона "Свобода России"». Он отправил последней организации свои анкетные данные и заявление о зачислении. Там, однако, брать в свои ряды «инициативника» не захотели, а предложили ему остаться в Домодедовском районе и там совершать подрывы и поджоги на объектах транспорта и связи.

Как было установлено следствием, Дмитрий Балог согласился и по указанию кураторов в мае 2023 года совершил поджог релейных шкафов на железной дороге у Белых Столбов, причинив РЖД ущерб в размере более 300 тыс. руб. В июне того же года он сжег в Домодедово техоборудование операторов связи «МегаФон», МТС и Tele2 стоимостью 3 млн руб., а месяцем позже поджег три служебных автобуса Росгвардии, находившихся на территории Института повышения квалификации сотрудников МВД России. В этом случае ущерб составил 13 млн руб.

В поле зрения правоохранителей диверсант попал в начале февраля 2024 года, после того как поджег частную Kia, на заднем стекле которой был приклеен знак Z.

Его опознали по видеозаписям с камер наблюдения и задержали. На первых допросах Дмитрий Балог дал признательные показания. В суде он от них отказался. В своем последнем слове 19 мая он заявил, что версия следствия о том, что он являлся своего рода «спящей ячейкой» террористов, неверна: «Я всегда мечтал стать дальнобойщиком на севере России. Знакомые предложили мне поработать водителем в Магадане, на что я согласился».

По словам подсудимого, возвращаться на родину он не желал, в том числе потому, что его первая супруга, «оставшись на Украине, нашла себе другого мужа». Балог, по его словам, также не хотел, чтобы его призвали в украинскую армию.

По эпизоду с поджогом частной машины его задержали, уверял в суде Балог, потому что он «жил в 300 м от места события».

При этом подсудимый настаивал, что в момент совершения преступления он находился в 10 км от места поджога, что якобы подтверждалось геолокацией на его телефоне.

По всем остальным эпизодам, говорил обвиняемый, у него тоже есть алиби, которое следствие якобы не проверяло. А найденный в его квартире ноутбук с перепиской с террористами, заявил подсудимый, ему подбросили.

Суд не принял эти доводы и, признав подсудимого виновным по всем статьям, приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима. А с учетом того, что в 2022 году Дмитрий Балог получил по приговору Магаданского городского суда условный срок за перевозку нелегально произведенного спирта, председательствующий назначил уроженцу Херсонщины 25 лет заключения с отбыванием пяти лет в тюрьме. Также Дмитрия Балога обязали возместить ущерб по иску МВД в размере 5,12 млн руб. за испорченные грузовики.

Осужденный намерен обжаловать приговор.

Алексей Соковнин