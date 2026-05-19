В Ростове количество предложений о сдаче жилья выросло на 13,2%

В апреле количество предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону увеличилось на 13,2%. Медианная ставка аренды жилья при этом сохранилась на уровне марта. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса «Яндекс.Аренда» в ответ на запрос.

По данным сервиса, в апреле медианная стоимость аренды жилья в Ростове-на-Дону по всем классам и типам комнатности осталась на уровне прошлого месяца и составила 30 тыс. руб. Относительно апреля 2025 года медианная стоимость также не изменилась, снижение ставки составило менее 0,01%. Предложение по аренде квартир за месяц выросло на 13,2%, а за год — на 13,4%.

Медианная стоимость долгосрочной аренды студий и однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону по итогам апреля составила 28 тыс. руб., двухкомнатных — 36 тыс. руб., трехкомнатных — 44 тыс. руб.

В целом в городах-миллионниках медианная ставка долгосрочной аренды жилья всех типов комнатности по итогам апреля сократилась на 1,6% и составила 33 тыс. руб. Снижение стоимости аренды зафиксировано в восьми из 16 городов-миллионников. При этом предложение арендного жилья за месяц расширилось на 5,3%.

Наиболее существенное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды жилья по сравнению с результатами марта произошло в Нижнем Новгороде (-6,6%, 32 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (-2,7%, 40 тыс. руб.) и Екатеринбурге (-2,6%, 33 тыс. руб.). Менее значительно стоимость аренды снизилась за месяц в Челябинске (-2,3%, 24 тыс. руб.), Перми (-2,1%, 29 тыс. руб.), Уфе (-2,1%, 25 тыс. руб.), Москве (-2%, 87 тыс. руб.) и Воронеже (-1,9%, 23 тыс. руб.).

В остальных миллионниках в апреле была зафиксирована стагнация ставки. Колебания показателя в пределах 0,5% были отмечены в трех городах — в Краснодаре (-0,4%, 26 тыс. руб.), Казани (-0,3%, 35 тыс. руб.) и Красноярске (+0,3%, 27 тыс. руб.).

Сокращение предложения по долгосрочной аренде жилья в апреле произошло только в Казани (-11,3%) и Санкт-Петербурге (-3,6%), в остальных миллионниках зафиксировано расширение экспозиции в диапазоне от 1,8% (Нижний Новгород) до 13,5% (Челябинск).

Кристина Федичкина