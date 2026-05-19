Собянин уволил восемь глав управ районов Москвы
Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты, следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина. Документ опубликован на сайте правительства Москвы.
Среди покинувших свои посты 19 мая:
- глава управы района Крюково Андрей Журавлев;
- глава управы района Крылатское Иван Лахно;
- глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов;
- глава управы района Арбат Юрий Нечаев;
- глава управы Савеловского района Игорь Овчинников;
- глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин;
- глава управы района Кузьминки Олег Пундель;
- глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.
Согласно распоряжению, все главы управ уволены с госслужбы по собственной инициативе.