Жительницу Иркутской области заподозрили в изнасиловании сына-инвалида

СКР организовал доследственную проверку после сообщений о том, что жительница села Нижняя Слобода в Иркутской области вместе с сожителем изнасиловала шестилетнего сына. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону. Депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с «РИА Новости» заявил, что органы опеки уже изъяли детей у женщины.

Сообщение о преступлении опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня» 14 мая. По данным канала, женщина с сожителем изнасиловали ребенка-инвалида, происходящее снимали на видео. Утверждалось, что всего у женщины пять детей — три дочери и два сына. 19 мая канал со ссылкой на управление СКР сообщил, что женщину арестовали, ей предъявили обвинения в совершении действий сексуального характера.

Депутат Якубовский уточнил, что сейчас дети обвиняемой находятся в безопасности, им оказывают психологическую помощь. По его данным, обвиняемая злоупотребляет алкогольными напитками. Ранее ее лишили родительских прав на двух старших детей. «Еще предстоит выяснить, как получилось, что с ней остались младшие, в том числе ребенок с инвалидностью»,— сказал господин Якубовский.

Никита Черненко