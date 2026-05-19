В Ростове со стелы перед храмом убрали табличку с ошибкой

Со cтелы, установленной на площади перед храмом Святого Георгия Победоносца в Ростове, сняли табличку, в тексте которой содержится грамматическая ошибка. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации города.

«Табличка со стелы, символизирующей основные этапы истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа (ЮВО), снята для проведения работ по устранению грамматической ошибки»,— сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе. Сроки работ в ответе на запрос не уточняются.

Ранее в соцсетях жители Ростова сообщили, что на cтеле, установленной на площади перед храмом Святого Георгия Победоносца на ул. 339-й Стрелковой Дивизии, установлена табличка с грамматической ошибкой. В тексте таблички страдательное причастие от глагола «определить» написано как наречие («определенно» вместо «определено»).

Кристина Федичкина