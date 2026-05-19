ФНС предоставила 86 угольщикам рассрочку по уплате НДПИ и страховых взносов

Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставила 86 угледобывающим компаниям рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов (НДПИ) до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

«Наша задача — мониторить эту ситуацию, следить за тем, насколько предприятия будут выполнять условия предоставления рассрочки», — сказал замглавы Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

С 1 июня 2025 года по 1 мая 2026-го отсрочку выплаты НДПИ и взносов получили 138 организаций. До 15 апреля им следовало предоставить в Минэнерго программу финансового оздоровления — чтобы претендовать на рассрочку отложенных выплат. Программы представили 97 организаций, при этом 11 из них получили отказы по разным причинам.