Подрядчика строительства фонтана на Ленина в Ростове определят с помощью конкурса

Администрация Ростова-на-Дону планирует выбрать подрядчика строительства фонтана на конкурсной основе. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Работы идут в соответствии с намеченным планом. Предварительные изыскательские работы для подготовки проектной документации уже выполнены. Подрядчик будет выбран на конкурсной основе»,— написал господин Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проект фонтана напротив гостиницы «Амакс» на улице Ленина планировалось подготовить к маю 2026 года. На месте объекта уже демонтировали конструкции, которые возвели для строительства торгового центра. При выборе проекта предпочтение было отдано исторической концепции, реконструкцией фонтана займется правообладатель исходного проекта — «Ростовгражданпроект».

Наталья Шинкарева