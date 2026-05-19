Двадцать лет спустя после разбоя

Как стало известно “Ъ”, в Ингушетии поймали 53-летнего Бекхана Албогачиева — члена общины последователей Батал-Хаджи Белхороева (ее боевое крыло признано террористическим и запрещено в РФ). Более 20 лет назад, по версии следствия, он с напарником совершил вооруженное нападение в Москве, пытаясь похитить новенький Lexus. Хозяин иномарки, несмотря на выстрел из пистолета, оказал отчаянное сопротивление налетчикам, которые были вынуждены скрыться от него и попали в аварию. Албогачиева проверяют на причастность к банде черных риэлторов, совершавшей махинации с квартирами, похищения и убийства их владельцев в столичном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бекхана Албогачиева задержали по делу о вооруженном нападении, совершенном более 20 лет назад

Фото: Оперативная сьемка Бекхана Албогачиева задержали по делу о вооруженном нападении, совершенном более 20 лет назад

Фото: Оперативная сьемка

Источник “Ъ” в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и ФСБ задержали Бекхана Албогачиева в селении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. Оказалось, что в нем он проживал два десятка лет, пользуясь документами на чужое имя, которые ему выдали органы бывшего УФМС. Они же обеспечили паспортом на фамилию Льянов сообщника Албогачиева Магомеда Муцольгова, который во многом благодаря документу также долгое время скрывался от силовиков.

По данным следствия, члены общины Албогачиев и Муцольгов, вооружившись пистолетом Макарова, в 2002 году отправились в Москву, где, как и целый ряд их земляков, занялись разбоем.

В январе 2003 года напарники выследили менеджера продаж одной из автофирм, который ездил на купленном за несколько месяцев до этого Lexus LX 470. Когда предприниматель ставил иномарку в гаражный бокс, злоумышленники подбежали к машине и стали требовать, чтобы он открыл двери. Один из нападавших, как потом выяснилось, Муцольгов, размахивал пистолетом и кричал: «Открой или убью!»

Поскольку крики и удары по боковым стеклам не возымели действия, Муцольгов выстрелил, попав в стену бокса. В свою очередь, водитель, понимая, что даже в случае сдачи кавказцы могут не оставить его в живых, дал по газам, пытаясь задавить нападавших.

Увидев, что к гаражу бегут люди, разбойники прыгнули в свой ВАЗ-21099 и попытались скрыться. Водитель на Lexus погнался за ними, по дороге сообщив оператору охранной системы «Цезарь Сателлит» подробности происшедшего. К задержанию подключилась и тогдашняя милиция. В итоге обе машины, Lexus и ВАЗ, попали в ДТП. На переднем сиденье брошенных «Жигулей» нашли ПМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бекхан Албогачиев

Фото: Оперативная сьемка Бекхан Албогачиев

Фото: Оперативная сьемка

Первым поймали Магомеда Муцольгова, которому Останкинский райсуд за использование поддельного документа, незаконный оборот оружия и разбой назначил семь с половиной лет заключения. В 2019 году адвокаты фигуранта добились пересмотра дела в Мосгорсуде и смягчения наказания до шести лет и десяти месяцев.

Бекхана Албогачиева в ближайшее время отправят в Москву, где его арестуют за разбой. По данным “Ъ”, СКР намерен проверить его на причастность к участию в банде, созданной родственниками Магомеда Муцольгова.

Они, как сообщал “Ъ”, промышляли в столице махинациями с недвижимостью, похищениями и даже убийствами владельцев квартир.

Фигурантов этого расследования правоохранители также связывают с баталхаджинцами (боевое крыло вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева признано террористическим и запрещено в РФ). По данным СКР, именно его участники расстреляли в Москве в 2019 году начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, работавшего в столице врачом.

Данное дело, по которому проходят 12 фигурантов, слушается в Южном окружном военном суде. Приговором Второго западного окружного военного суда было установлено, что два участника общины обеспечили оружием и боеприпасами террористов, напавших в 2024 году на посетителей «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Жертвами теракта стали 147 человек, еще трое пропали без вести.

Николай Сергеев