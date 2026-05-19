Глава МИД Армении заявил, что «развода» с Россией не планируется

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что проблемы в отношениях с Россией есть, но они могут быть решены в конструктивной атмосфере. По его словам, армянские власти не планируют вносить «дополнительную напряженность» в этой ситуации, но сохраняют свое право на суверенитет.

«Политика и дипломатия, в принципе, не знают таких "разводов". Мы не намерены вносить напряженность в отношения между Россией и Арменией. Мы партнеры, у нас многочисленные связи, и мы настроены развивать взаимовыгодное сотрудничество в атмосфере конструктивного диалога»,— сказал Арарат Мирзоян на брифинге (цитата по «Sputnik-Армения»).

Он добавил, что Армения прекрасно понимает невозможность членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе одновременно. «И, когда назреет тот момент, когда нам нужно будет принимать решение быть в составе этой группы стран или другой, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового»,— напомнил министр.

На пресс-конференции 9 мая президент РФ Владимир Путин рекомендовал армянским властям провести референдум о вступлении Армении в ЕС и будущих отношениях с Россией. По его словам, после этого можно будет сделать выводы и пойти по пути «взаимовыгодного развода». Арарат Мирзоян вскоре заявил, что вопрос о вступлении страны в ЕС будет решаться в соответствии с законодательством республики.

