В Грузии у границы с Россией задержали группу террористов

В Панкисском ущелье Грузии недалеко от границы с Россией задержаны трое местных жителей, вступивших в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (признано в России террористическим и запрещено). Об этом заявил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Лаша Маградзе.

Контртеррористический центр и департамент специальных операций СГБ Грузии провели спецоперацию в трех селах ущелья с преимущественно чеченским населением: Омало, Биркиани и Джоколо. Как сообщил Лаша Маградзе на брифинге, трое задержанных, имена которых пока не называются, «получали из иностранного государства определенные задания с целью осуществления террористической деятельности». В том числе, как утверждается, они «пытались создать в Панкисском ущелье т.н. ''Джамаат'' (община мусульманских народов.— ''Ъ'') и «вовлечь в террористическую деятельность других жителей ущелья». С этой целью они «организовывали тайные, конспиративные встречи на разных локациях и пропагандировали террористическую идеологию».

СГБ следила за подозреваемыми в течение нескольких недель на основе судебного постановления. В ходе обыска в домах задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, компьютерная техника, электронные носители, документы, литература и флаг т.н. ИГ (признано в России террористическим и запрещено).

Уголовное дело возбуждено по 328-й статье о «вступлении в террористическую организацию» (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет), а также по 236-й статье — «незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и взрывчатых веществ» (от семи до десяти лет лишения свободы).

С 2014 года — момента активизации на территории Сирии и Ирака ИГ (признано в России террористическим и запрещено) — несколько сот чеченцев-кистинцев, жителей Панкисского ущелья, направились в зону боевых действий. Один из них, Тархан Батирашвили (Абу Умар Аш Шишани) несколько лет, вплоть до его ликвидации в 2016 году армией США, считался «министром обороны» террористической организации.

