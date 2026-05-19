Суд утвердил взыскание 200 млн рублей с челябинского МУП «ЧКТС»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») 200 млн руб. за утечки на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление в Арбитражный суд Челябинской области подавало АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск» (УСТЭК). Оно просило взыскать задолженность за фактические потери тепловой энергии и теплоносителя в октябре 2024 года, происходившие из-за аварий на сетях МУП. Изначально сумма требований составляла 178,8 млн руб. В ходе рассмотрения дел истец увеличил размер долга до 217,5 млн руб. Представители ЧКТС признали основную задолженность, но возражали против взыскания неустойки. В результате суд удовлетворил иск УСТЭК частично, снизив сумму до 201,1 млн руб.

МУП не согласился с решением и подал жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Решение первой инстанции 19 мая оставили без изменений.

Виталина Ярховска