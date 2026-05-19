Правительство Ростовской области на заседании 18 мая утвердило положение о предоставлении в аренду исторических зданий, находящихся в плохом состоянии. Согласно положению, здания будут передавать в аренду через аукцион, при этом стартовая цена арендной платы будет составлять 1 руб. в год. Закрепить в регионе такую практику пытаются с 2020 года, однако эксперты отмечают, что пока она не прижилась. О том, почему так происходит, «Ъ-Ростов» рассказал краевед и координатор объединения «МойФасад» Геннадий Крольман.



«Сдача в аренду домов за 1 руб. в версии Ростова — это что-то странное. Насколько я знаю, идея реализована криво и без оглядки на российский опыт. В нормальной версии люди берут в аренду проблемное здание, восстанавливают его, а затем уже платят рубль аренды за дом или квадратный метр в год. Выгода у города и администрации — вместо руин или аварийной постройки появится нормально работающее здание, позитивно влияющее на округу. Выгода у тех, кто восстанавливает — через какое-то время они отобьют деньги и будут получать с этого прибыль. Плюс будут гордиться тем, что сохранили часть старого города.

В версии Ростова вместо платы в 1 рубль за квадратный метр/год будет аукцион. Этот рубль — стартовая сумма, и до каких высот участники аукциона смогут довести ее, можно только предполагать.

Если эта сумма аренды никак не будет меняться в дальнейшем, то это сломает на корню всю логику льготной аренды. Она будет просто бессмысленной.



Вместо того, чтобы платить по минимуму за аренду, зато вложить максимум в восстановление дома, желающему придется участвовать в аукционе, поднимать ставки — и в какой-то момент понять, что все это просто невыгодно.

Почему в других городах вроде Уфы, Томска или Москвы эта программа работает, а у нас нет — вопрос риторический. Мы с общественниками предлагали эту идею администрации еще в 2019 году. Предлагали не один раз — все эти семь лет ходили на встречи, общались с людьми лично.

Пока у администрации не появится осознания ценности исторического центра Ростова, все так и будет».