В «МК» рассказали, к кому в здании редакции пришли люди в масках

Ворвавшиеся в здание редакции «Московского комсомольца» люди прошли на третий этаж, где арендует помещение сторонняя организация. Происходящее не имеет отношения к изданию, передает корреспондент «Ъ» со ссылкой на замгендиректора ИД «МК» Олега Воробьева. Главный редактор издания Павел Гусев ранее заявил, что неизвестные были вооружены.

По данным господина Воробьева, в группе было девять человек. Кто они — неизвестно. Член Совета по правам человека, обозреватель «МК» Ева Меркачева сообщила, что неизвестные потребовали не препятствовать им, но отказались показывать документы.

В редакции сообщили, что ни одно из силовых ведомств не ответило на запрос редакции и не подтвердило проведение оперативных мероприятий в здании. Юрист «Московского комсомольца» Надежда Амелина уточнила, что визитеры пришли в офис торгующего медоборудованием АНО «Консорциум».

«Учитывая, что фирма у нас тут находится — и сама она давно существует, это некоммерческая организация, которая торгует медтехникой — то все это очень странно» — отметила юрист.

Согласно данным из открытых источников, АНО «Консорциум» является объединением российских производителей медицинской техники. Организация сотрудничает с Минпромторгом России, занимается поставкой медтехники по госконтрактам, а также участвует в разработке отраслевых нормативно-правовых актов.

Никита Черненко, Ефим Брянцев