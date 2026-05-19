У ростовчанина изъяли около 250 кг немаркированной икры

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону конфисковали у местного жителя 245 кг немаркированной икры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина арендовал квартиру и наладил в ней продажу игры. Через мессенджер он находил покупателей. «В ходе осмотра места хранения продукции оперативники обнаружили более 200 кг красной икры, 3 кг черной икры, свыше 35 кг щучьей и 7 кг икры минтая, а также документы, имеющие доказательственное значение»,— говорится в сообщении. Стоимость нелегального товара превысила 1,4 млн руб.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы со штрафом.

Наталья Шинкарева