«Энергосбыт» пошел на мировую с комбинатом «Магнезит» по долгу в 255 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о взыскании с ПАО «Комбинат „Магнезит“» долга перед АО «Энергосбыт» в размере 255,8 млн руб. Причиной стало заключение сторонами мирового соглашения, сообщает пресс-служба суда.

«Энергосбыт» подал иск к производителю огнеупоров в апреле этого года. Предприятие требовало с ответчика задолженность по двум договорам от 2010 и 2019 годов в общей сумме 244,3 млн руб., пени в размере 2,6 млн руб. и проценты за пользование чужими средствами в размере 8,9 млн руб. Комбинат 6 мая подал заявление об утверждении мирового соглашения. На предварительном заседании 19 мая суд его принял и прекратил производство по делу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Комбинат „Магнезит“» зарегистрировано в Сатке в 1993 году. Головной компанией является московское АО «Магнезит-Холдинг». Последний раз организация раскрывала акционеров во втором квартале 2025 года. Помимо столичного предприятия, совладельцами указаны Василий Верзаков и ирландская компания Wоridwidе Раrтnеrs Limited. Генеральный директор — Василий Верзаков. Выручка комбината за первый квартал 2025 года составила 2 млрд руб., чистый убыток — 143,8 млн руб.

Виталина Ярховска