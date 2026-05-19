В Ростове на Ворошиловском проспекте спилят 57 деревьев

В Ростове-на-Дону в районе Ворошиловского проспекта с 19 по 27 мая планово спилят 57 деревьев. Об этом сообщаил в своем канале в Max глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По данным чиновника, работы пройдут на участке от улицы Текучева до улицы Красноармейской по стороне, которая относится к территории района. Также будет проведена санитарная обрезка 69 сухих и аварийных деревьев.

«Комиссионное обследование подтвердило, что данные насаждения представляют угрозу. Удаление сухостоя и аварийная обрезка необходимы для обеспечения безопасности пешеходов, сохранности автотранспорта и формирования ухоженного облика одной из центральных магистралей нашего города»,— сказано в сообщении.

