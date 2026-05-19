Двое сотрудников МЧС погибли в ДНР при разминировании

В ДНР погибли сотрудники отряда пиротехнических работ МЧС — начальник отдела пиротехнических работ Антон Бондаренко и водитель-сапер Дмитрий Медведев. Во время проведения ими работ по разминированию сдетонировало взрывное устройство. Об этом сообщили в управлении ведомства по республике.

Антон Бондаренко пришел в МЧС в 2020 году. После начала СВО он занимался разминированием вблизи линий электропередачи, газопроводов и водопроводных труб. Также участвовал в разминировании территорий в Волновахе и Мариуполе. Имел медали «За разминирование» и «За освобождение Мариуполя». Дмитрий Медведев стал сапером в апреле 2022 года. В его задачи входила транспортировка взрывчатки на подрывную площадку для ее дальнейшего уничтожения. Оба сотрудника были женаты, имели детей.

