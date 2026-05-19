В Удмуртии насчитывается свыше 400 необорудованных пляжей

Более 400 необорудованных мест отдыха у воды насчитывается в Удмуртии, рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Машкин. По его словам, перед муниципальными властями поставлена задача увеличить число организованных пляжей.

«Проводились рабочие встречи с главами муниципальных образований, с ответственными за открытие пляжей. Республика выделяет трансферты на открытие и оборудование этих пляжей. Мы говорили о том, чтобы увеличить их количество для безопасного отдыха людей»,— добавил господин Машкин.

Пляжный сезон начнется 1 июня. Заявки на открытие пляжей сейчас подали шесть муниципалитетов, в их числе Глазов, Камбарский, Юкаменский, Завьяловский, Кизнерский и Красногорский районы. Для подачи заявления необходимо, в частности, провести санитарную проверку воды и пляжа, оборудовать места для купания и обеспечить пост безопасности. В прошлом году в Удмуртии работали 24 официальных пляжа.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Ижевский пляж закрыт до анализа проб песка и воды. Купаться в нем на данный момент запрещено.