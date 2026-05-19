Жителю Челябинска ограничили свободу за наезд на подростка на переходе

Металлургический районный суд Челябинска признал виновным 41-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью подростка (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к одному году шести месяцам ограничения свободы и на тот же срок лишили водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 23 февраля этого года водитель Lexus LX450 около дома №36 на улице Богдана Хмельницкого сбил 13-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом водитель попутного автомобиля остановился перед переходом, горожанин же решил не снижать скорость. В результате ДТП ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Фигурант полностью признал вину. Исковые требования родителей подростка на сумму 500 тыс. руб. удовлетворены.

Виталина Ярховска