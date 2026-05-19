«Ростелеком» планирует за пять лет удвоить дивидендные выплаты

Дивидендный поток «Ростелекома» (MOEX: RTKM) должен вырасти вдвое за пять лет, следует из новой стратегии компании. Планами поделился президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы считаем, что компания на горизонте следующих пяти лет будет идти от выручки 1 трлн (руб.—"Ъ") наверх. С каким темпом? Посмотрим. Мы рассчитываем, что это будут очень привлекательные для нас и для инвесторов цифры»,— добавил господин Осеевский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026).

Кроме того, «Ростелеком» намерен в 3,5 раза увеличить чистую прибыль по итогам новой пятилетки (начиная с 2025 года), уточнял Михаил Осеевский в интервью «Ъ». По его словам, с текущего года у «Ростелекома» начался новый этап, который, в частности, предполагает смену организационной модели.

В конце марта глава «Ростелекома» анонсировал выплату дивидендов за 2025 год. Однако официальных рекомендаций совета директоров по этому поводу еще не было.