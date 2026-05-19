«Ростелеком» с 2020 года сократил 20 тыс. сотрудников

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский рассказал «Ъ», что с 2020 года компания значительно снизила издержки. В первую очередь — издержки на фонд оплаты труда. По его словам, с тех пор руководство сократило около 20 тыс. человек. На конец 2025 года в «Ростелекоме» работало почти 120 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас, в 2026 году, у нас начинается новый этап. Дальнейшие внутренние трансформации и в самом "Ростелекоме", и во всех частях нашего холдинга. Мы будем менять организационную модель... Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы те люди, которые у нас работают, были высокопроизводительными»,— сказал господин Осеевский.

Президент «Ростелекома» отметил, что с 2020 года выручка компании выросла в 1,6 раза. При этом финансовые расходы «Ростелекома» увеличиваются. Кроме того, компания много инвестирует — амортизация учитывается при расчете прибыли. По итогам новой пятилетки «Ростелеком» планирует увеличить чистую прибыль в 3,5 раза по отношению к 2025 году, отметил господин Осеевский.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Михаилом Осеевским.