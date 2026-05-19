В Подмосковье задержали скрывавшегося пять лет фигуранта «янтарного дела»

В Московской области задержали бывшего полицейского, осужденного по делу о вымогательстве и находившегося в розыске последние годы. Речь идет об экс-начальнике 2-го отделения уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павле Шафоросте. Фигуранта задержали в районе СНТ Горки-15 Одинцовского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ФСИН.

Согласно материалам уголовного дела, в 2016 году Павел Шафорост с соучастниками прибыли в один из бизнес-центров Москвы под видом силовиков для «проведения оперативно-розыскных мероприятий» и угрозами заставили бизнесмена отдать им 4 кг необработанного янтаря и 200 тыс. руб. Летом того же года сообщники угрожали директору другой фирмы привлечением к ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, указано в материалах дела. По данным следствия, за молчание злоумышленники потребовали взятку в 1,5 млн руб., а также похитили янтарь общей стоимостью более 2 млн руб. и свыше 700 тыс. руб. наличными.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил Павла Шафороста к 13 годам строгого режима и штрафу 8 млн руб., однако подсудимому удалось бежать. В УФСИН отметили, что преступнику удалось скрываться в течение пяти лет за счет профессиональных навыков. Десять подчиненных бывшего полицейского и два гражданских сообщника получили сроки от восьми лет и восьми месяцев до 10 лет.

