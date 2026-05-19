На КАД между Таллинским и Пулковским шоссе ограничат движение

На внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге с 20 по 31 мая ограничат движение транспорта на участке между развязками с Таллинским и Пулковским шоссе. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на отрезке с 79-го по 70-й километр трассы. Для движения закроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы связаны с устранением колейности дорожного покрытия и будут вестись круглосуточно.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Матвей Николаев