Иностранные инвесторы открыли в России несколько счетов «Ин», сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Эти счета открываются по механизму гарантий для новых инвестиций нерезидентов. Речь идет о специальных брокерских и банковских счетах для иностранных инвесторов. С их помощью резиденты могут легально инвестировать новые зарубежные средства в российские ценные бумаги.

«Я точно знаю, что открыто несколько счетов. Это очень хороший признак... Значит, иностранцы приходят, интересуются, значит, действительно есть интерес... Какие там деньги, я просто не вижу — это депозитарная тайна»,— сказал господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, обобщенную информацию о том, сколько на этих счетах находится денег, представит Банк России в отчетности.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении счетов «Ин» в июле 2025 года. С их помощью инвесторы из недружественных стран получили возможность не только приобретать российские ценные бумаги или размещать средства на депозитах, но и репатриировать полученную прибыль. Условие — иностранцы должны использовать новый капитал, привлеченный в страну после июля прошлого года.