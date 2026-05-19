Берлин и Анкара обнуляют давние претензии

Берлин и Анкара сделали то, чего не случалось все последние 12 лет: они сели за один стол и заговорили о стратегическом партнерстве, включая сферы обороны и ВПК. Старт этому процессу был дан 18 мая, когда главы МИДов двух стран перезапустили в Берлине Механизм стратегического диалога. На переговорах, как выяснил “Ъ”, турки не скрывали торжества. Но Берлин четко дал понять: допустить Анкару к европейскому оборонному бюджету и технологиям — не значит признать ее «своей».

Глава МИД Турции Хакан Фидан и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль

Механизм стратегического диалога между Германией и Турцией, созданный для придания двусторонним связям «институциональной перспективы и стратегического измерения», а также для поддержки процесса вступления Турции в Евросоюз, появился в 2013 году. Но после второго и последнего на тот момент заседания в 2014-м он загнулся.

Кризис доверия возник по целому ряду причин, среди них были авторитарный разворот Анкары после попытки госпереворота в 2016 году, разные подходы к урегулированию сирийского кризиса и роли курдских формирований, признание Бундестагом геноцида армян, деятельность турецких спецслужб на территории ФРГ, запреты немецких властей на проведение турецкими политиками агитации среди турецкой диаспоры в Германии, блокирование Берлином переговоров по вступлению Турции в ЕС и напряженность в Восточном Средиземноморье в 2020–2021 годах.

С 2022 года, однако, ФРГ стала менять свое отношение к Турции, стремясь к более тесному диалогу с ней.

Угрозы американского президента Дональда Трампа вывести США из системы европейской безопасности еще больше подстегнули Берлин развивать партнерство с Анкарой в сфере безопасности и обороны, конкретным примером чего стало, например, снятие Берлином вето на продажу Анкаре истребителей Eurofighter Typhoon. А во время переговоров в Анкаре в конце прошлого года канцлер Фридрих Мерц и президент Реджеп Тайип Эрдоган решили возобновить Механизм стратегического диалога между Турцией и Германией.

И вот 18 мая для его официального перезапуска глава турецкого МИДа Хакан Фидан прилетел в немецкую столицу. Анкара, как важный союзник по НАТО и торговый партнер ЕС, «должна играть более заметную роль в европейской обороне и промышленности», заявил по итогам встречи с турецким коллегой глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, добавив, что «правительство Германии заинтересовано в расширении стратегических связей Турции с Евросоюзом, особенно в тех сферах, где наши интересы совпадают».

Свои отдельные встречи с последующими докладами министрам, узнал “Ъ” от диписточников, близких к обеим сторонам переговоров, провели и созданные в рамках Механизма четыре рабочие группы: по двусторонним отношениям, связям Турции с Евросоюзом, безопасности и обороне, а также по региональной проблематике.

Министры обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества и совместных проектах в области оборонно-промышленного производства.

В Анкаре уверены, что проведение в этом году пятого заседания турецко-германского Оборонно-промышленного сотрудничества «придаст свежий импульс» усилиям в этом направлении.

Турецкий министр на встрече с немецким коллегой не раз намекнул на то, что сам Брюссель больше заинтересован в Анкаре как в партнере.

«Мы никогда не думали, что наступят такие времена, когда немцы будут так в нас нуждаться и сами искать встречи с нами»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к турецкому МИДу.

Германия в последнее время действительно демонстрирует активный интерес к сотрудничеству с турецким ВПК. Минобороны ФРГ стало одним из официальных участников прошедшей в мае в Стамбуле Международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026.

Девять немецких компаний также были представлены на выставке, где обсуждались как вопросы оборонно-промышленного партнерства, так и возможности прямых закупок.

По итогам нынешней встречи стороны договорились о размещении Германией зенитного ракетного комплекса Patriot на юго-востоке Турции.

Также планируется с июня по сентябрь дислоцировать в республике около 150 военных бундесвера из города Хузум (Шлезвиг-Гольштейн), они должны заменить там подразделения американской армии.

«Пока наши американские партнеры чрезмерно заняты на Ближнем Востоке и нам необходимо самим перевооружать себя и союзников, Турция должна стать предпочтительным партнером»,— заявил на прошлой неделе в Стамбуле посол Германии в ЕС Томас Оссовски.

Анкара, со своей стороны, ратует за свое включение в проекты и стратегии безопасности и обороны, которые инициирует ЕС. Ранее Брюссель объявил о новом механизме финансирования SAFE (Security Action for Europe) объемом €250 млрд, призванном ускорить и диверсифицировать оборонное производство стран-членов. Но заявку Турции, которая как страна-кандидат при определенных условиях могла бы претендовать на участие в SAFE, отклонили из-за возражений Греции и Республики Кипр.

Анкара ждет от Берлина поддержки модернизации Таможенного союза с Турцией. Годовой объем торговли между Турцией и ФРГ уже превысил $50 млрд, страны поставили цель в скором времени довести товарооборот до $60 млрд и рассчитывают, что намеченное на 19 июня этого года заседание Совместной экономической и торговой комиссии (JETCO) станет важной площадкой для движения к этой цели. Как отметил посол Оссовски, для этого необходимо сперва урегулировать ряд проблем, прежде всего кипрскую.

Министры обсудили необходимость запуска переговоров по либерализации визового режима, а также процесс вступления Турции в Евросоюз, хотя официальные переговоры на этот счет фактически заморожены с 2018 года.

«Но теперь немцы стали более сговорчивыми»,— прокомментировал источник “Ъ” в турецкой делегации слова Вадефуля о готовности Германии поддержать сближение Турции с ЕС.

Ксения Жарова