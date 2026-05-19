Reuters: Пакистан разместил в Саудовской Аравии ПВО, истребители и 8 тыс. военных

Пакистан в соответствии с соглашением о взаимной обороне разместил в Саудовской Аравии 8 тыс. военнослужащих, эскадрилью истребителей JF-17 и систему ПВО HQ-9. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников служб безопасности и правительственные источники.

Источники агентства назвали действия Пакистана «мерами поддержки Саудовской Аравии в случае возможных нападений на королевство». Как они утверждают, размещение сил финансирует Саудовская Аравия, а непосредственное командование осуществляет Пакистан.

Reuters отмечает, что ранее Пакистан уже направлял истребители в Саудовскую Аравию после иранских ударов по энергетическим объектам страны.

