Пирамиду построили на конопле

В Иркутске завершился трехлетний судебный процесс по уголовному делу Марины Дмитриевой. Ее признали виновной в хищении более 180 млн руб. у 250 жителей разных российских регионов. Она обещала вкладчикам высокие доходы с операций с недвижимостью, а также реализации промышленных и бытовых товаров из переработанной конопли. Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Свою вину она не признала и будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кировский районный суд Иркутска 19 мая вынес обвинительный приговор по уголовному делу 47-летней Марины Дмитриевой, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 2016 по 2019 год ранее судимая также за мошенничество Дмитриева смогла реализовать несколько мошеннических схем «по типу финансовой пирамиды».

В частности, в рамках проекта «Ромашка» она предлагала гражданам вложить деньги в покупку имущества должников, которое впоследствии можно реализовать по более выгодной цене. Однако высокодоходную деятельность, о которой сообщалось потенциальным инвесторам, фирма не вела.

С гражданами заключались договоры оказания различных услуг, которые фактически носили характер займа денежных средств под проценты. Полученными финансами подсудимая распоряжалась по своему усмотрению, в том числе выплачивала инвесторам проценты, вовлекая их в дальнейшее сотрудничество.

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, инвесторам демонстрировался образ успешной предпринимательницы, которая владела сетью агентств недвижимости. Людей привлекали через закрытую группу в социальных сетях, где проводились бизнес-вебинары. Потенциальным инвесторам Марина Дмитриева обещала доходность вложений от 14% до 120% в зависимости от срока и суммы сделки.

Вторым ее финансовым проектом была компания по переработке конопли под названием «Промрусскон», которая должна была выпускать различные товары, от бумаги и продуктов питания до биотоплива и строительных материалов.

Компания застраховала свою ответственность на 50 млн руб., что создавало у потерпевших ложное чувство защищенности. Однако реальной производственной деятельности она тоже не осуществляла.

В результате потерпевшими по делу признаны более 250 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской и еще около 60 регионов. Ущерб оценивается более чем в 180 млн руб. Расследование вели следователи полиции с 2019 года, в суде дело объемом 195 томов рассматривалось с осени 2023 года.

Решением суда Дмитриевой назначено наказание в виде 12 лет и 9 месяцев колонии и штраф в 500 тыс. руб. Такой срок назначен в том числе с учетом преступлений, за которые она была осуждена в начале 2010-х годов. Тогда ее также признали виновной в мошенничестве за создание кредитно-потребительского кооператива «Рост» и обман 20 граждан, но исполнение наказания отложили, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Кроме того, Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденной более 165 млн руб. ущерба. По информации ГУ МВД России по Иркутской области, в целях возмещения ущерба по ходатайству следствия суд арестовал имущество фигурантки общей стоимостью в 64 млн руб.— в том числе технические устройства, судно, автомобиль и спецтранспорт, земельные участки и жилой дом.

По информации источников “Ъ”, следствие полагает, что реальных пострадавших от действий Дмитриевой гораздо больше, как и общий ущерб.

«Полиция проделала серьезную работу по установлению несостоявшихся инвесторов. На момент начала расследования уголовного дела в нем фигурировало только 40 пострадавших из 14 регионов с общим ущербом в 30 млн руб.»,— отмечает источник. Доказать ущерб большему числу людей помешали используемые Дмитриевой различные схемы привлечения средств. Она очень легко входила в доверие, выглядела очень убедительно, поэтому люди вносили деньги в том числе не от своего лица, формально оплачивала проекты по дистанционному обучению. Кто-то и вовсе не имел на руках двусторонних договоров.

Марина Дмитриева не признала свою вину и, по данным “Ъ”, намерена обжаловать приговор.

Влад Никифоров, Иркутск