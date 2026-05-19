В российских школах появится единый учебник по физкультуре

Минпросвещения России разрабатывает единый учебник по физической культуре для школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник»,— рассказал господин Кравцов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Пока в России существует только единое учебное пособие по истории. С 2023 года по учебникам под авторством помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна преподают в 10-11-х классах, с 2025-го — в 5-7-х классах. В этом году планируется начать преподавание по аналогичному пособию для 8-9-х классов. Уже разработан, но еще не используется в школах единый учебник по обществознанию для 9-11-х классов под авторством зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. В текущем году Минпросвещения займется разработкой единых учебников по русскому языку, литературе, географии, а также физико-математическим предметам.

Необходимость создания единых учебников Сергей Кравцов объяснял тем, что в стране будет создано «единое образовательное пространство», в котором школьникам из разных регионов удастся на одном уровне подготовиться к государственным экзаменам.