Одного хватит

Будущее единых школьных учебников обсуждалось в четверг, 16 октября, на расширенном заседании комитета в Совете федерации по науке, образованию и культуре. На данный момент существует только единое учебное издание по истории, но к 2028 году Минпросвещения обещает разработать учебники и по остальным предметам. Издания готовятся в тесном сотрудничестве с РАН, представители которой уже заявили, что «скорость, с которой меняется научное знание, фантастическая, поэтому учебники требуют постоянной актуализации». В Минфине и Совете федерации обращают внимание на необходимость снижения стоимости учебников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Историю по единым учебным материалам изучают с 2023 года в 10–11-х классах, с 2025-го — в 5–7-х. С 2026 года линейка государственных учебников по истории будет запущена в 8–9-х классах. По остальным предметам материалы находятся на разных стадиях разработки. Основная цель такой работы, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, это создание «единого образовательного пространства», в котором школьники из разных частей страны будут одинаково подготовлены к экзаменам, «так как все программы синхронизированы с материалами ОГЭ и ЕГЭ». «Права на все государственные учебники будут принадлежать Минпросвещения, и мы полностью отвечаем за то, что предоставляем в печать»,— объяснил он.

Издания по «естественно-научному циклу» (математика, физика, химия и т. д.) ведомство разрабатывает в тесном сотрудничестве с РАН, рассказал министр. «Основная проблема существующих учебников в том, что каждый из этих предметов живет своей жизнью,— сетовал он.— И мы будем стараться увязать математику с физикой и информатикой». «Скорость, с которой меняется научное знание, фантастическая, поэтому учебники требуют постоянной актуализации. Сейчас мы анализируем существующие учебники, чтобы понимать, как "сутево" их обновлять»,— объяснил вице-президент РАН Степан Калмыков. Академия, в частности, уже пришла к выводу, что «понятийный аппарат в физике существенно опережает математику» (то есть смежные темы проходят в разных классах).

РАН собирается работать и над психолого-педагогическими аспектами учебников: «где-то упростить, перенести в старшие классы, чтобы ученики могли лучше воспринимать информацию».

Единые учебники по обществознанию готовятся с ориентацией на существенные изменения в программе предмета (со следующего года он будет преподаваться только в 9–11-х классах, а не в 6–11-х, как раньше), рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. «Это будет принципиально новый мировоззренческий предмет, отвечающий ценностям из указа президента и государственным задачам»,— объяснил он. Отдельно господин Кононов добавил, что к концу года будет представлено уже второе издание учебника по истории для старшеклассников: «Этот процесс не имеет окончания, так как в ходе работы учителя понимают, где возникают сложности».

Обеспечение школ учебниками происходит за счет средств регионов. В каждом субъекте используются разные подходы: учебники могут закупаться централизованно на уровне региона или муниципалитета или школами самостоятельно.

Учебники по истории выпускаются издательством «Просвещение» (75% принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ), оно продает их регионам и школам. Цена единого учебника с учетом доставки составляет 208 руб., рассказал Сергей Кравцов. Заместитель главы Минфина Павел Кадочников объяснил, что при распределении бюджета на книги ведомство сверяется с графиком обновления учебников, который они получают от Минпросвещения. Для того чтобы регионам хватило денег для перехода на единые издания, министерства согласовали переходный период.

При этом цены на учебники, по которым сейчас преподают в школах (входят в федеральный перечень Минпросвещения; подавляющее большинство также печатается издательством «Просвещение»), вызывают у Минфина опасения, «так как они зафиксированы в среднем на уровне 700 руб.», отметил господин Кадочников. В прошлом году на закупку учебников регионы потратили около 34 млрд руб., рассказал он. В ведомстве полагают, что оптимальная цена должна быть снижена до 500 руб. с учетом доставки. «Отдельная субсидия по поддержке регионов вряд ли получится, но мы стараемся в общем режиме помогать тем регионам, где с этим есть проблемы»,— добавил он.

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что сложившаяся система буквально «вынуждает школы покупать дорогие учебники, а деньги на это есть далеко не у всех субъектов». «Никто не претендует на написание учебников. Но в регионах есть свои типографии, где можно было бы печатать цифровые макеты, присланные из министерства»,— заметил он. Заместитель главы ФАС Тимофей Нижегородцев пояснил, что цена на учебники определяется в ходе торгов: «По одному из госучебников победило "Просвещение", но это не значит, что они победят везде». Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в Совете федерации, отметил, что не считает нужным, чтобы при изготовлении государственных учебников возникала рыночная конкуренция. «Цена должна быть прозрачной и подотчетной, и мы готовы это показывать,— заявил господин Шувалов.— Ничего плохого в монополии нет. И типографии надо использовать только те, которые выпускают учебники качества, достойного наших школьников».

Полина Ячменникова