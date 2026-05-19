Британия оштрафовала Deutsche Bank за перевод российскому онлайн-кинотеатру Okko

Великобритания оштрафовала британский филиал немецкого банка Deutsche Bank на £165 тыс. за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру Okko. Это следует из решения Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Организацию обвинили в нарушении регламента антироссийских санкций, согласно которому запрещается «предоставлять средства в распоряжение подсанкционных лиц и организаций». По данным OFSI, Deutsche Bank провел в адрес Okko два платежа на сумму более £635 тыс. летом 2022 года. Сервис принадлежит подсанкционному АО «Новые возможности». В OFSI отметили, что банк сам доложил о нарушении.

Okko принадлежал Сбербанку до апреля 2022 года. После этого он был продан «Новым возможностям». Новый владелец попал под британские санкции в июне того же года. В марте власти Британии оштрафовали «дочку» Apple за выплату Okko в £636 тыс. Сумма санкций составила £390 тыс.